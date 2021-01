Eine 22-Jährige ist am Abend mit ihrem Hund unterwegs, da entblößt sich plötzlich ein fremder Mann vor ihr.

Dies ist am Mittwochabend (22.01.21) in Reundorf (Landkreis Bamberg) geschehen, wie die Polizei Bamberg-Land mitteilt.

Reundorf: Mann entblößt sich vor Frau - Sie schlägt ihn mit Schrei in die Flucht

Am Mittwochabend kam einer Frau an der Verbindungsstraße Reundorf-Obergreuth in der Dunkelheit ein unbekannter Mann entgegen. Dieser habe sich plötzlich vor ihr entblößt, indem er seine Jogginghose herunterzog. Die 22-Jährige schrie den Mann an. Der Unbekannte ist daraufhin in Richtung Sportplatz davongerannt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, kräftige Erscheinung, dunkle kurze Haare, 3-Tage-Bart. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter 0951/9129-310.