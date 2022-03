Sexuelle Belästigung und Raub in Bamberg: Am Samstagabend hielten sich ein 28-Jähriger und eine 71-jährige Frau gemeinsam in einem Lokal in der Gereuth in Bamberg auf. Die Frau verließ um etwa 22.45 Uhr das Lokal und machte sich auf den Heimweg. Der Mann folgte ihr und soll im Bereich Mohnstraße/Gereuthstraße übergriffig geworden sein. Laut Bericht der Polizei berührte er sich wohl im Intimbereich. Als die Frau sich wehrte, bemerkte ein Zeuge die Situation und verständigte die Polizei.

Der 28-Jährige ließ von der Frau ab, entriss ihr die Handtasche und flüchtete. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und nahm den Mann kurze Zeit später fest. Er hatte die Handtasche bei sich sowie ein Smartphone, das bereits zuvor als gestohlen gemeldet worden war.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen und richtet sich mit folgenden Fragen an Zeugen:

Wer hielt sich am Samstagabend im „Dämmerstübla“ in der Gereuth auf und hat die Personen wahrgenommen?

Wer hat den 28-Jähirgen und die Seniorin gegen 22.45 Uhr im Bereich Mohnstraße/Gereuthstraße beobachtet?

Wer bemerkte den Übergriff?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.

