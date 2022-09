Bamberg vor 1 Stunde

Rechtsmedizinische Untersuchung

Mann kehrt nicht zu Reisebus zurück - und wird tot aus Fluss gezogen

Ein Mann wurde am Freitag tot aus der Regnitz in Bamberg gezogen. Er war Busfahrer und mit einer Reisegruppe in der Domstadt. Als er nicht zurückkehrte, suchte die Polizei nach ihm. Eine Obduktion soll Klarheit über die Todesursache bringen.