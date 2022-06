Am Dienstagnachmittag (7. Juni), kurz vor 15 Uhr, fiel am Laubanger, beziehungsweise der Dr.-Robert-Pfleger-Straße ein E-Scooter-Fahrer auf. Er war dort in leichten Schlangenlinien unterwegs.

Zudem sprang er von seinem Roller, um einen Zusammenstoß mit einem Autofahrer zu verhindern. Bei der Kontrolle des 44-jährigen Mannes gab dieser an, in letzter Zeit vermehrt Marihuana und Haschisch konsumiert zu haben und er zudem viele Schmerzmittel einnehmen muss, wie die PI Bamberg-Stadt berichtet.

Polizei untersagt E-Scooter-Fahrt: Der Mann war unter Drogeneinfluss

Dem E-Scooter-Fahrer wurde die Weiterfahrt unterbunden, zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.