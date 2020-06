Kaum sind die coronabedingten Einschränkungen zum größten Teil wieder aufgehoben, steigt auch wieder die Aggression auf der Straße zur nächtlichen Stunde. Das berichtet die Verkehrspolizei Bamberg.

Am späten Samstagabend (20. Juni 2020) wurde demnach eine uniformierte Streife der Verkehrspolizei in der Langen Straße in Bamberg von einem 29-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz angesprochen, ob die Polizei ihn nach Hause fahren könne. Nachdem die Anfrage abgelehnt worden war, wurde er jedoch schnell ungehalten und beleidigte die Beamten als „Assis“.

Bamberg: Betrunkener wählt Polizeinotruf, weil er Angst vor kontrollierenden Polizisten hatten

Bei einem Alkotest bei der Personalienfeststellung stellte sich schnell der Grund der Unfreundlichkeit heraus, nämlich seine Alkoholisierung von über 2 Promille. Obwohl er anschließend von dannen ziehen hätte können, begann er von neuem die Beamten zu beleidigen.

Der Höhepunkt war laut Polizeibericht zweifellos, als er über den Polizeinotruf nach der Polizei rief, da er Angst vor den kontrollierenden Polizeibeamten hätte, die er weiterhin auf die übelste Art und Weise betitelte. Dumm nur, dass die Beleidigungen nun beim Notruf in Bayreuth aufgezeichnet wurden. Um ihn zu beruhigen wurde er anschließend erst einmal in Gewahrsam genommen. Schließlich zog er eine Behandlung in einer Psychiatrischen Klinik jedoch der Polizeizelle vor.