Bamberg: Mann (28) greift Hausbewohner mit zwei Messern an - Polizei setzt Schusswaffe ein

Am Freitagabend (19. Juni 2020) kam es zu einer Festnahme in der Reußstraße in Bamberg: Ein 28-jähriger Mann bedrohte einen 54-jährigen Bewohner. Erst in der vergangenen Woche ist es in Bamberg zu einem versuchter Totschlag gekommen, als ein 17-Jähriger seinem Kontrahenten in der Innenstadt ein Messer in den Bauch rammte.

Wie die Polizei Oberfranken mitteilt, war der 28-jährige Angreifer mit zwei Messern bewaffnet. Der Vorfall soll sich am Freitag gegen 21 Uhr ereignet haben. Dort stand der mutmaßliche Täter vor einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Mann droht mit dem Messer - keine Verletzten

Als der 54-jährige Bewohner die Wohnungstür öffnete, stach der 28-Jährige mit dem Messer in Richtung des Bewohners. Nach Angaben der Polizei konnte der 54-Jährige die Tür rechtzeitig schließen und blieb unverletzt.

Auch gegenüber einer eintreffenden Polizeistreife soll sich der 28-jährige Mann zunächst aggressiv verhalten haben. Erst nachdem ein Beamter einen Warnschuss abgesetzt hatte, ließ der Mann die Messer fallen. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann fest. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, blieben der festgenommene Mann und die Beamten vor Ort bei dem Einsatz unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Beziehungsstreit zwischen dem 28-Jährigen und seiner Lebensgefährtin Hintergrund der Auseinandersetzung. Der Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, teilt die Polizei mit.