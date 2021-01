Bamberg vor 33 Minuten

Polizeieinsatz

Mann (27) rastet in Asylbewerberunterkunft aus

Die Bamberger Polizei musste am frühen Donnerstagmorgen gleich zweimal in der Asylbewerberunterkunft im Bamberger Osten unterstützend eingreifen. Ein 27-Jähriger wurde sogar in Polizeigewahrsam genommen.