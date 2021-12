Wer möchte nicht gerne bis ins hohe Alter zu Hause in seiner vertrauten Umgebung wohnen? So lange wie möglich, heißt hier das Motto der Malteser. Eines der wichtigsten Werkzeuge dabei ist der Hausnotrufdienst, der besonders älteren und hilfebedürftigen Menschen die Sicherheit gibt, die sie brauchen. Im Notfall können sie per Knopfdruck durch die Hausnotrufzentrale Hilfe holen.

Jetzt suchen die Malteser dringend Verstärkung: zum einen für den technischen Hintergrunddienst im Großraum Bamberg, zum anderen für den sozialen Hintergrunddienst in der Region Erlangen, Nürnberg und Lauf, wie die Malteser Hilfsdienst e. V. - Erzdiözese Bamberg in einer Pressmeldung erklärt.

„Wer Lust hat, die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen zu seinem Beruf zu machen, ist bei uns genau richtig“, sagt Alwin Gebhardt, Vertriebschef des Bamberger Hausnotrufs. Zu den Aufgaben des technischen Hintergrunddienstes gehören in erster Linie Beratungsgespräche sowie Aufstellung, Installation und Wartung der Notrufgeräte.

Zu den Aufgaben des sozialen Hintergrunddienstes gehört der 12/24-Stunden-Rufdiensteinsatz bei den Kunden, die Übernahme von einfachen Erste-Hilfe-Tätigkeiten sowie das Führen von Einsatzprotokollen.

Beide Stellen, die besonders für Studierende interessant sein dürften, sind ab sofort auf 450-Euro-Basis zu besetzen.

„Wir suchen Mitarbeitende, die Freude und Einfühlungsvermögen im Umgang mit Senioren und Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen haben“, betont Gebhard. Ein Führerschein der Klasse B ist für beide Stellen Voraussetzung.

Wer sich für die Stelle des technischen Hintergrunddienstes interessiert, der bewirbt sich bitte unter der Telefonnummer 0951/91780-250.

Wer sich für die Stelle des sozialen Hintergrunddienstes interessiert, bewirbt sich bitte unter der Telefonnummer 0911/9689190.