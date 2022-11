Bunte Farben in der Natur und häufig sehr windiges Wetter. So wie sich der Herbst jedes Jahr zeigt, laden die Lehrkräfte des Fachbereichs Blasinstrumente zu einem vielfarbigen und interessanten Konzert am Sonntag, 13. November 2022, um 17 Uhr in den Dientzenhofer-Saal der Städtischen Musikschule Bamberg ein.

Wie die Stadt Bamberg berichtet, werden unter dem Motto „Mal ordentlich Wind machen“ verschiedene Kammermusikbesetzungen und Solodarbietungen präsentiert. Die Bandbreite reicht dabei von Renaissance bis hin zur Moderne. Außerdem gibt es einen kleinen Ausflug in die Welt des Jazz.

Folgende Besetzungen stehen auf dem Programm

Holzbläserquintett (Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott), Trompetentrio, Blechbläserquartett (zwei Trompeten, Waldhorn, Posaune) und Querflötenquartett. In zwei Triosonaten zeigen sich außerdem Block-, Traversflöte und Waldhorn mit Basso Continuo. Abgerundet wird das Konzert durch Solobeiträge von Naturtrompete und Blockflöte jeweils mit Cembalobegleitung sowie ein Werk für Jazztrompete und Klavier.

Der Eintritt ist frei. Die Lehrinnern und Lehrer freuen sich auf zahlreiches Erscheinen gerade auch von interessierten Schülerinnen und Schülern.