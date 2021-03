Nach Astrazeneca-Impfung : Lehrerin aus Großraum Bamberg erlebt kurz heftige Impfreaktionen

: erlebt Pädagogin leidet unter Kreislaufproblemen, Fieber, Schüttelfrost und Gliederschmerzen

Symptome klingen nach kurzer Zeit wieder ab

Lehrerin würde sich wieder mit Astrazeneca impfen lassen – und hofft nun auf ihre Zweitimpfung

In Deutschland ist eine Debatte um den Corona-Impfstoff Astrazeneca entbrannt. In der Bundesrepublik wurden die Impfungen mit dem Präparat vorsorglich ausgesetzt. Es hatte Meldungen darüber gegeben, dass es Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit den Impfungen gegeben hatte. Bereits vor dem Impfstopp wurde eine Lehrerin aus dem Großraum Bamberg, wie viele ihrer Kollegen, mit Astrazeneca geimpft. Sie erlebte schwere Impfreaktionen - diese waren aber nach kurzer Zeit wieder verschwunden.

Nach Astrazeneca-Impfung: Lehrerin leidet nur anfangs an heftigen Impfreaktionen

"Es kam sehr heftig. Aber so schnell, wie es kam, war es auch wieder weg." So beschreibt die Lehrerin ihre Erfahrung mit dem Astrazeneca-Impfstoff in aller Kürze. Am Tag der Impfung selbst merkte sie noch nichts von den Impfreaktionen. Als sie aber nachts von ihrem Sohn geweckt wurde, war das anders.

Kreislaufprobleme, Fieber, Schüttelfrost und Gliederschmerzen zählt die junge Frau an Symptomen auf. "Sogar der Weg zur Toilette war schwierig. Mir ging es schon wirklich schlecht", erklärt sie inFranken.de. Am nächsten Tag konnte sie nicht zur Arbeit gehen, sondern meldete sich krank. Ihre Schule hatte hierfür großes Verständnis.

Die beiden darauffolgenden Tage ging es ihr schon deutlich besser. Sie habe lediglich im linken Arm gespürt, dass sie etwas kraftlos ist. Lange hatte die Lehrerin nicht mit den Symptomen zu kämpfen: "Gegen abends am nächsten Tag war alles wieder okay." Heute spürt sie überhaupt keine Nachwirkungen mehr. Schon vor der Impfung hat sie aus dem Bekanntenkreis von den starken Impfreaktionen gehört - das hielt sie aber nicht von der Impfung ab.

Trotz vermutetem Thrombose-Risiko: Lehrerin würde sich "jederzeit wieder" impfen lassen

Die Diskussion über ein erhöhtes Risiko von Hirnvenenthrombosen im Zusammenhang mit dem Astrazeneca-Impfstoff macht der jungen Frau keine Sorgen. "Bei sieben Fällen von über einer Million ist sie schon sehr, sehr selten." Da sie keinerlei Vorerkrankungen habe, versucht sie, sich nicht in das Thema hineinzusteigern. Trotzdem versteht sie auch die Reaktion der Politik, die vorsichtig ist, um keine Fehler zu machen.

Laut dem Paul-Ehrlich-Institut sind vor allem Frauen im Alter von 20 bis 50 Jahren von diesem Thrombose-Risiko gefährdet. Zu dieser Gruppe gehört auch die Lehrerin aus dem Großraum Bamberg. Deshalb zum Arzt zu gehen, komme für sie aber nicht infrage. Weder wegen ihrer "überschaubaren Symptome" nach der Impfung noch wegen des vermuteten Thrombose-Risikos habe sie Angst.

"Ich finde es eher schade. Ich möchte in sechs bis acht Wochen auch gerne meine Zweitimpfung haben." Die junge Frau sei sehr froh, schon geimpft zu sein, und würde sich "jederzeit wieder" mit Astrazeneca impfen lassen.

