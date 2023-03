Gleich zweimal in einer Nacht wurde die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt zu einem Mehrfamilienhaus in der Holzgartenstraße gerufen. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn, in deren Verlauf die eingesetzten Beamten noch mehrere Entdeckungen machten.

Am Sonntagmorgen (5. März 2023) wollte ein 23-jähriger Anwohner laut Polizeiangaben nach einer Nachtschicht schlafen. Weil er der Meinung war, dass einer seiner Nachbarn aus dem ersten Stock zu laut sei, ging er zu diesem und beschwerte sich. Dabei wurde dem 23-Jährigen von einem Bewohner der Nachbarwohnung ins Gesicht geschlagen, woraufhin er die Polizei alarmierte. Diese nahm eine Anzeige auf und rückte anschließend wieder ab.

Nach Faustschlag in Bamberg: 23-Jähriger zerstört Wohnungstür

Kurze Zeit später wurde die Polizei ein zweites Mal zum gleichen Mehrfamilienhaus gerufen. Ein Schrank im Flur war umgeworfen worden, wodurch die Tür der Wohnung im ersten Stock, bei der die Beamten zuvor bereits im Einsatz waren, so sehr beschädigt wurde, dass diese aus dem Schloss gerissen wurde. Als Tatverdächtiger wurde der 23-Jährige zur Rede gestellt.

Bei der Befragung stellten die Beamten starken Marihuanageruch fest, der aus der Wohnung des 23-Jährigen drang. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei mehrere Handys sowie 800 Euro Bargeld. Später entdeckten die Beamten außerdem ca. fünf Gramm Marihuana im Hinterhof des Hauses, das wohl aus dem Wohnungsfenster des 23-Jährigen geworfen wurde.

Während der Durchsuchung widersetzte sich ein weiterer Bewohner gegen die polizeilichen Maßnahmen und musste deswegen gefesselt und vorläufig festgenommen werden. Die gefundenen Handys wurden ebenso sichergestellt wie das Geld und das Marihuana.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Bamberg: Weil sie nicht schnell genug draußen waren - Mann sperrt Kunden in Schnellimbiss ein