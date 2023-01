Bamberg aktualisiert vor 38 Minuten

Verbrechen im Internet

Schadsoftware, Trojaner und Ransomware: Bedrohungslage bei Cybercrimes in Bayern "auf hohem Niveau"

Die Täter schleusen Software in ein IT-System, verschlüsseln Daten - und erpressen so Unternehmen und andere Einrichtungen: Diese Angriffe sind in Bayern weiterhin eine große Aufgabe für die Ermittler.