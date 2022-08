Zwischen Mittwoch (03. August 2022) und Freitag (05. August 2022) ist ein Unbekannter in Bamberg in ein Kellerabteil in der Hornthalstraße eingebrochen.

Dort stahl der Dieb einen roten Koffer, ein Schwert und diverses Kletterzubehör. Nun hofft die Polizei auf Hinweise. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.