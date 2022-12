Bamberg: Beliebte Metzgerei Bühler schließt zum Jahresende

"7000 Euro Mehrkosten im Monat": das sind die Hintergründe

Riesige Schlange an Weihnachtsfeiertagen - für Essen zum Abholen

an Weihnachtsfeiertagen - für "Nachfrage sehr hoch": Geschäftsführer äußert sich zu Zukunftsplänen

Die Bamberger Metzgerei Bühler schließt zum 31. Dezember 2022. Kurz vor der Schließung bildeten sich an den Weihnachtsfeiertagen riesige Schlangen - denn das Geschäft bot Festtagsessen zum Abholen an. Im Gespräch mit inFranken.de erklärt Geschäftsführer Oliver Helldörfer hat die große Resonanz auf eine Idee gebracht - für die Stammkundschaft gibt es zumindest etwas Hoffnung.

Update vom 28.12.2022: Bamberger Metzgerei Bühler will nach Mega-Ansturm weiter Essen to Go anbieten

Auch in diesem Jahr bot die Metzgerei Bühler an Weihnachten noch einmal die beliebten Festtagsgerichte zum Abholen an. Anlässlich dessen standen die Kunden in langen Schlangen vor dem Laden an. "Da war schon immer so viel los, das hat uns am Leben gehalten - das Sonntagsessen und das Catering", berichtet Helldörfer. Nun werde die Fleischerei schließen: "Die Leute sind alle traurig", sagt er. Allerdings werde die Produktion teilweise weiterlaufen.

"Wir produzieren dann hauptsächlich noch Gemüse, wie Wirsing, Blaukraut oder Sauerkraut, und Suppen und beliefern Rewe-Märkte", erklärt der Geschäftsführer. Auch das Catering "im großen Bereich" für beispielsweise Hochzeiten, Firmenveranstaltungen oder Eröffnungsfeiern laufe weiter. Zudem sei den Betreibern an Weihnachten 2022 eine Idee gekommen. "Am Heiligabend haben wir uns entschlossen, dass wir eine Box vor dem Laden aufstellen", erklärt Helldörfer.

Bis Samstag (31. Dezember 2022) haben Kunden noch die Möglichkeit, einen Zettel mit ihrer Telefonnummer in diese zu werfen. Künftig wolle die Metzgerei nämlich doch weiterhin Sonntagsessen zur Abholung anbieten und Interessierte kontaktieren, sobald Termine hierfür feststehen. Ältere Stammgäste sollen sogar beliefert werden. Das Essensangebot werde saisonal ausgewählt - Kunden dürften sich auf Wild, Spargel, Sauerbraten, Rouladen, Kalbsbraten und weitere Gerichte freuen.

Erstmeldung vom 25.10.2022: "Massiv in die Höhe geschossen" - Metzgerei Bühler muss wegen Energiekosten schließen - Angestellte werden entlassen

"Wir haben seit Mai 7000 Euro Mehrkosten im Monat", erläutert Helldörfer. "Die aktuelle Situation ist ganz, ganz schwierig für einen mittelständischen Betrieb wie unseren." Vor allem stark gestiegene Energiekosten machen der Metzgerei Bühler demzufolge schwer zu schaffen. "Gas, Benzin, Strom - alles ist massiv in die Höhe geschossen. Das Ladengeschäft ist deshalb einfach nicht mehr tragbar."

Bereits seit Corona sei die Metzgerei, die unter dem Slogan "Natur pur" mit besonders nachhaltigem Fleisch wirbt, "eher ein Draufzahlgeschäft geworden". Weil er eine Insolvenz unbedingt habe vermeiden wollen, sei eine schnelle Entscheidung notwendig gewesen, erklärt Helldörfer. Diese sei bereits im August gefallen. Nach intensiven Gesprächen mit seiner Frau habe sich das Ehepaar entschlossen, die Kündigung für das Geschäft einzureichen.

Leicht falle ihm das nicht. "Zehn Festangestellte entlässt man nicht gerne einfach so. Deswegen war es wichtig, dass wir rasch Sicherheit schaffen, weil sie sehr lange befristet beschäftigt waren." Es sei richtig gewesen, "die Reißleine zu ziehen", glaubt Helldörfer. "Die nächsten zwei, drei Jahre wird's nicht besser", so seine düstere Prognose.

Bamberger Metzgerei-Chef übt heftige Kritik an Politik - "nur die Großen"

Auch aus dem Kollegen- und Bekanntenkreis vernehme er eine ähnliche Stimmung. "Ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, dem es bald so geht. Die wirtschaftliche Situation ist einfach schwierig und die Politik hilft den kleineren Betrieben nicht, nur die Großen bekommen Unterstützung", so seine Kritik. Es sei "natürlich notwendig", einen Rettungsschirm für den Mittelstand aufzusetzen, findet Helldörfer. Doch Hoffnung, dass dies passiert, habe er wenig.

Dass es die Metzgerei Bühler so stark trifft, habe auch mit der Produktion zu tun. "In Bamberg sind wir die Einzigen, die nicht zukaufen, wir machen alles selbst. Und da sind die Kosten für die Maschinen, die laufen, natürlich exorbitant hoch. Wir haben noch darüber diskutiert, ob wir jetzt auch unsere Produktion verringern und mehr von außerhalb kaufen sollen, aber das wollen wir nicht."

Gleichzeitig hätte der Betrieb ab dem 1. Januar 2023 auf ein neues Kassensystem umstellen müssen. "Das hätte uns weitere 15.000 Euro gekostet, so Helldörfer. Zuletzt habe man vor allem auf Catering gesetzt, um die hohen Mehrkosten auszugleichen, "aber die Auflagen werden einfach immer mehr".

Wie geht es mit dem Laden in Bamberg-Ost weiter? Geschäftsführer äußert sich

"Wir machen sehr viel Catering, das uns auch während Corona gerettet hat, und sind in verschiedenen Rewe-Märkten, etwa in Hirschaid und Scheßlitz, mit Produkten in den Regalen vertreten", erzählt der Geschäftsführer. "Das ist hauptsächlich Gemüse wie Wirsing, Blaukraut und Spargel." Künftig könne er sich vorstellen, sich auf diesen Verkauf stärker zu fokussieren.

"Vielleicht machen wir auch etwas mit Fleisch weiter, aber da haben wir noch keine Entscheidung getroffen, weil jetzt alles so schnell gehen musste", sagt er. Auch ein möglicher neuer Betreiber für die Geschäftsräume im Bamberger Osten stehe noch nicht fest. "Uns ist es erst einmal wichtig, dass wir das alles zu einem vernünftigen, guten Abschluss bringen", sagt Helldörfer. Viele Stammkunden- und -Kundinnen äußern sich in den sozialen Medien derweil traurig. "Oh Gott, mein Lieblingsmetzger. Wo bekomme ich jetzt meine saure Lunge her?", fragt etwa ein Bamberger.

"Echt schlimm", schreibt eine Frau. Vor rund 70 Jahren gegründet, ist die Metzgerei Bühler in Bamberg für viele eine echte Institution. Helldörfer, der zuvor im Schwimmverein Bamberg die Gastronomie führte, hatte das Geschäft nach dem Tod von Juniorchef Klaus Bühler vor einigen Jahren übernommen. Nun geht eine Ära zu Ende. Auf eine Sache will man zum Abschluss aber nicht verzichten: An den Weihnachtsfeiertagen soll es bei Bühler ein letztes Mal wie gewohnt die beliebten Festtagsgerichte zum Abholen geben.

Auch interessant: "Schockwelle geht durch Ort" - McFit-Gründer mit Flugzeug abgestürzt - Entsetzen in fränkischer Heimatstadt