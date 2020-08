Messerangriff in Bamberg: Am Montagmorgen (24. August 2020) hat sich ein Messerangriff in einer Bamberger Bäckerei ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Mann in der Filiale der Bäckerei "Loskarn" am Troppauplatz durch Stiche mit einem Messer schwer verletzt. Der Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Um kurz nach 6 Uhr befand sich ein 58-jähriger Kunde in der Bäckerei, als er "unvermittelt einen Stich bemerkte", heißt es im Polizeibericht. Ein 59 Jahre alter Mann hatte den ein Jahr jüngeren Stammkunden der Filiale mit einem Messer angegriffen. Angestellte der Bäckerei "Loskarn" riefen daraufhin die Polizei. Ein Anwohner hörte die Hilferufe aus der Bäckerei und eilte zum Tatort. Ihm gelang es den Angreifer zu fixieren, ehe die Polizei eintraf und den Mann festnehmen konnte. Der Tatverdächtige war zu dem Zeitpunkt stark betrunken.

Ermittlungen laufen wegen eines versuchten Tötungsdelikts

Weitere Polizisten kümmerten sich bis zum Eintreffen des Notarztes um den verletzten 58-Jährigen. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er von einem Arzt behandelt wurde. Mittlerweile konnte der Mann die Klinik wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei Bamberg nahm in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes vor Ort auf. Am Dienstag (25. August 2020) gaben das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg bekannt, dass sich der Tatverdächtige inzwischen in Untersuchungshaft befindet. Der 59-Jähriger war nach der Tat umgehend festgenommen worden. Nach weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den Mann erlassen. Er sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt.

Gegenüber der Redaktion des Fränkischen Tags Bamberg äußerte sich Thomas Loskarn, der Chef der Bäckerei-Filiale am Troppauplatz, zu dem gewaltsamen Angriff. Er war zum Zeitpunkt des Angriffs zwar nicht selbst vor Ort, eine Mitarbeiterin schilderte ihm jedoch das Geschehen. Der Angreifer wollte ihrer Aussage nach mit dem Messer auf sie losgehen. Dass der 58-jährige Stammkunde verletzt wurde, sei offenbar ein unglücklicher Zufall gewesen.

