Stadt Bamberg erweitert Angebot an kostenlosen Schnelltests

Ab Montag (29. März 2021): Kostenlose Schnelltests im Schnelltestzentrum am ZOB

Weitere Testmöglichkeiten in Apotheken und bei Hausärzten

Die Stadt Bamberg erhielt am Donnerstag (18. März 2021) die erste Lieferung der sogenannten Bürgertests. Gemeint sind Schnelltests, mit denen sich die Bevölkerung an offiziellen Teststellen, in Apotheken und bei Hausärzten mindestens einmal wöchentlich kostenlos testen lassen kann. Seit Montag (22. März 2021) gibt es in der Teststelle an der Galgenfuhr (Am Sendelbach 15) eine zweite Teststraße für Schnelltestungen. Nun wurde am Montag, 29.3.2021, ein neues Schnelltestzentrum am ZOB in der Promenadenstraße 6a eröffnet. Betrieben wird es vom HTK Hygiene Technologie Kompetenzzentrum und der Sozialstiftung Bamberg. Täglich, auch am Wochenende, können sich Bürgerinnen und Bürger dort von 9:00 - 15:00 Uhr nach Voranmeldung mittels Antigen-Schnelltest auf Covid-19 testen lassen. Die Testzeiten im Testzentrum an der Galgenfuhr wurden auf 15 bis 19 Uhr verlegt. Das Angebot wird künftig noch ergänzt durch ein mobiles Schnelltestzentrum: Ab Donnerstag, 15.04.2021, wird ein Omnibus der Stadtwerke Bamberg verschiedene Stationen in den Stadtteilen anfahren. Informationen hierzu werden noch bekannt gegeben.

Laut der Stadt Bamberg bietet das Covid-19-Testzentrum Bamberg (Am Sendelbach 15) die kostenlosen Schnelltests für Menschen ohne Symptome ab Montag (22. März 2021) neben den PCR-Testungen zu den regulären Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag von 14 bis 18 Uhr an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Grundsätzlich bieten auch Hausärzte bei entsprechender Terminvereinbarung Schnelltests an.

Außerdem bieten in Bamberg bereits jetzt folgende Apotheken einen kostenlosen Schnelltest an:

Herzog-Max-Apotheke, Friedrichstraße 6, Telefonnummer: 0951/24463, 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr

St. Georg-Apotheke, Pödeldorfer Straße 146, Telefonnummer: 0951/91768721, telefonische Anmeldung erforderlich

St. Hedwig Apotheke, Franz-Ludwig-Straße 7, Telefonnummer: 0951/23213, telefonische Anmeldung erforderlich

Brücken-Apotheke, Heinrichsdamm 6, Telefonnummer: 0951/3020740

Hainapotheke, Hainstraße 3, Telefonnummer: 0951/981360, 8.30 bis 9.30 Uhr, Anmeldung über die Homepage erforderlich

Marien-Apotheke, Marienstraße 1, Telefonnummer: 0951/981510

, Marienstraße 1, Telefonnummer: 0951/981510 Medicon-Apotheke, Pödeldorfer Straße 142, Telefonnummer: 0951/5107700, Tests ab Montag (22. März 2021)

Zudem erarbeitet die Stadt Bamberg gerade ein Konzept für weitere öffentliche Testmöglichkeiten, die sich über die Stadt verteilen. Zusätzliche Schnelltests werden aktuell an Schulen und Kitas in der Stadt ausgegeben.

Kinder und Erwachsene mit Erkältungs- beziehungsweise Krankheitssymptomen, die sich testen lassen möchten, wenden sich in erster Linie an ihre Haus- beziehungsweise Kinderärzte. Zusätzlich bietet die Kinderklinik im Klinikum Bamberg Schnelltests für symptomatische Kinder und Jugendliche an.

Schnelltests in Bamberg: Weitere Testmöglichkeiten sind geplant

Im Landkreis Bamberg bieten die meisten Gemeinden für ihre Bürgerinnen und Bürger in der Regel mittwochs oder sonntags Testmöglichkeiten an. Eine entsprechende Übersicht findet sich auf der Homepage des Landkreises.

Zusätzlich bietet die Abstrichstelle in Scheßlitz, Oberend 32, im ehemaligen Nettogebäude, Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr und am Freitag von 9 bis 12.30 Uhr kostenlose Schnelltests an.

Mehr Informationen rund um die Corona-Lage in Bamberg gibt es im Corona-Ticker: Aufgrund der deutlich angestiegenen Werte in der Stadt Bamberg seit dem letzten Freitag wurde von der städtischen Verwaltungsbehörde beschlossen, dass ab Donnerstag (18. März 2021) die Grundschulen in der Stadt Bamberg wieder in den Wechselunterricht zurückgehen.

