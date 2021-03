Eigentlich sollten kostenlose Corona-Schnelltests bereits seit dieser Woche verfügbar sein: An offiziellen Teststellen, in Apotheken und bei Hausärzten sollte es mindestens einmal pro Woche kostenlose Schnelltests für die Bevölkerung geben, sogenannte „Bürgertests“.

Wie das Presseamt der Stadt Bamberg informiert, stünden aber oftmals noch Schnelltestlieferungen aus oder es müssten organisatorische und finanzielle Fragen geklärt werden.

Vier Bamberger Apotheken bieten Corona-Schnelltests an

Dennoch hat die Stadt einen kurzen Überblick zu den Bamberger Apotheken zusammengestellt, die schon jetzt kostenlose Corona-Schnelltests anbieten.

In Bamberg gibt es den Service bei folgenden Apotheken:

Herzog-Max-Apotheke , Friedrichstraße 6, Tel. 24463, von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr

, Friedrichstraße 6, Tel. 24463, von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr St. Georg-Apotheke , Pödeldorfer Str. 146, Tel. 91768721, telefonische Anmeldung erforderlich

, Pödeldorfer Str. 146, Tel. 91768721, telefonische Anmeldung erforderlich St. Hedwig Apotheke , Franz-Ludwig-Straße 7, Tel. 23213, telefonische Anmeldung erforderlich

, Franz-Ludwig-Straße 7, Tel. 23213, telefonische Anmeldung erforderlich Brücken-Apotheke, Heinrichsdamm 6, Tel. 3020740, ab Mittwoch, 17.03.2021

Weitere Apotheken planen Schnelltests

Einige Apotheken, wie zum Beispiel die Gartenstadt Apotheke oder die Marien Apotheke, bereiten gerade diesen Service in ihren Apotheken vor, so die Stadt. Für andere ist es nicht möglich, aufgrund der Räumlichkeiten oder der Teamstärke ein solches Angebot anzubieten. Es muss eine separate Kabine eingerichtet werden und die testende Person muss entsprechend ausgebildet und in Schutzkleidung den Nasenabstrich vornehmen. Testen lassen können sich natürlich nur Personen ohne Symptome.

Wer sich lieber daheim testen möchte, kann Corona-Selbsttests online bestellen.