In Bamberg hat eine Mutter am Dienstagnachmittag (26. Oktober) mit ihren Kindern versucht, Waren eines Bekleidungsgeschäfts in der Franz-Ludwig-Straße mitgehen zu lassen.

Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet, konnte ein Angestellter die 31-Jährige mit ihren drei Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren beobachten, wie sie Schmuck und Kleidung aus den Regalen zogen und in ihre Jacken steckten.

Auch in den mitgeführten Kinderwagen, in dem ein weiteres Kind saß, wurden Kleidungsstücke gelegt. Darauf angesprochen, musste die gesamte Familie den Angestellten ins Büro begleiten. Insgesamt hatte sie versucht, Waren im Wert von 125 Euro zu stehlen, stellte die eintreffende Polizeistreife fest.