Zu einer Körperverletzung kam es am Samstag, 13.08.2022, gegen 21:15 Uhr auf der Kettenbrücke in Bamberg. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg Stadt.

Ein 24-Jähriger wurde dort laut seinen Angaben von einem ihm unbekannten Mann von hinten in den Rücken getreten. Anschließend sei er zu Boden gestürzt und habe sich so an der Stirn verletzt, dass er ärztlich behandelt werden musste.

Polizei Bamberg sucht Zeugen

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)