Ein Ehepaar befuhr mit ihrem Auto den Berliner Ring in Bamberg in Richtung Hallstadt. An der Fußgängerbrücke zum Malerviertel konnte die Beifahrerin zwei Kinder beobachten, die einen Stein von der Brücke auf die Fahrbahn warfen. Der Stein traf die Beifahrerscheibe des Autos des besagten Ehepaares.

Der Steinwurf ereignete sich laut Angaben der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Montagnachmittag (22.03.2021) gegen 17.30 Uhr.

Die Polizei Bamberg sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachten konnten und eventuell Angaben zu den Kindern machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129210 in Verbindung zu setzen.