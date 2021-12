In Bamberg kam es am Montagabend, dem 13. Dezember 2021, gegen 22:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einem Schnellrestaurant am Bamberger Bahnhof. Ein 35-jähriger Mann stritt sich lautstark mit einem Angestellten des Restaurants, teilte die Polizei mit.

Der 35-Jährige trug im Schnellrestaurant keinen Mundnasenschutz, weshalb er aus dem Restaurant verwiesen werden sollte. Als der Mitarbeiter die Polizei verständigte, flüchtete sein Kontrahent in ein Taxi, stieg dann aber wieder aus und schlug den 18-jährigen Mitarbeiter in das Gesicht.

Handgreifliche Auseinandersetzung in Schnellrestaurant am Bamberger Bahnhof

Der 18-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Angreifer rannte anschließend wieder davon. Kurze Zeit später konnte der Täter von Beamten der Polizei am Spielgraben festgenommen werden.

