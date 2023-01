Karina Liutaia erhält das von Stadt und Landkreis Bamberg ausgelobte Kunststipendium 2023. Das erklärt die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung. Der Bamberger Stadtrat folgte damit in seiner Sitzung am 25. Januar 2023 der Empfehlung der Jury unter Vorsitz von Kulturreferentin Ulrike Siebenhaar.

Das Kunststipendium Bamberg, im jährlichen Wechsel zwischen Stadt und Landkreis ausgeschrieben, wird 2023 zum neunten Mal vergeben und ist mit insgesamt 9.000 € dotiert. Es soll in der Region wohnhaften Künstlerinnen und Künstlern ermöglichen, sich einige Monate lang auf die künstlerische Arbeit zu konzentrieren, um ein Projekt zu beginnen, fortzusetzen oder fertigzustellen. Für das Stipendium 2023 hatten sich fünfzehn Kunstschaffende jeden Alters und aller Kunstsparten beworben.

Die Jury – bestehend aus Kulturreferentin Ulrike Siebenhaar, Landrat Johann Kalb, Rosa Brunner (Kunststipendiatin Bamberg 2022), Jennifer Bullinger und Kristina Greif (Vertreterinnen des amtierenden E.T.A.-Hoffmann-Preisträgers 2022 WildWuchs Theater e.V.) sowie Harald Rink und Christoph Lilge (Vertreter des amtierenden Kulturförderpreisträgers 2021 KUFA - Kultur für alle) – entschied sich mehrheitlich für die Bewerbung von Karina Liutaia (Bildende Kunst | Bühnen- & Kostümbild, Modedesign und Textilkunst).

Die Jury begründete die Entscheidung wie folgt: Nach einem Bachelor-Studium für Modedesign in Sankt Petersburg und einem Master of Arts an der Hochschule für Künste in Bremen hat Karina Liutaia bereits an zahlreichen Theaterprojekten als Kostüm- und Bühnenbildnerin mitgewirkt. In ihrer künstlerischen Arbeit bewegt sich Karina Liutaia an der Schnittstelle von bildender und darstellender Kunst und Mode. Sie befasst sich schwerpunktmäßig mit Upcycling, nachhaltiger Ressourcennutzung und Partizipation. Meisterhaft verbindet sie in ihren Projekten Kunst mit elaboriertem Textilhandwerk.

Unter dem Arbeitstitel „Aus mehreren Fäden“ wird sich die Künstlerin intensiv mit ihrer Wahlheimat Bamberg und der örtlichen Textilgeschichte auseinandersetzen. In diesem umfangreichen partizipativen Upcycling-Projekt werden Dialoge angeregt und Netzwerke gesponnen. Textile Bilder, vorwiegend Portraits sollen entstehen. Die Künstlerin richtet dabei den Fokus auf das aktuelle Thema Nachhaltigkeit in der Textilbranche, speziell für Bamberg.

Karina Liutaia überzeugte die Jury sowohl mit der Dokumentation und Qualität ihrer bisher durchgeführten Kunstprojekte, als auch mit ihrem ambitionierten Vorhaben für das Bamberger Kunststipendium.