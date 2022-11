Am Dienstagmittag (15. November 2022) wurde gegen 11.20 Uhr ein junger Mann in einem Hauseingang eines Wohnhauses in der Siechenstraße von einem Unbekannten angesprochen. Laut der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt verpasste ihm der Unbekannte dann plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht.

Der Geschädigte trug eine aufgeplatzte Lippe und Kopfschmerzen davon, weshalb er leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der unbekannte Angreifer soll braune Haare haben und mit einer Jeans-Hose, einer Bomberjacke oder einem großen Hoodie bekleidet gewesen sein. Die Polizei Bamberg bittet unter der Telefonnummer 0951/9129-210 um Hinweise auf den Schläger.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Adobe Stock