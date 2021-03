Ein bislang unbekannter Taschendieb hat am Samstagnachmittag (13.03.2021) die Geldbörse einer Bambergerin aus ihrer Jackentasche entwendet.

Die junge Frau hat gegen 14.40 Uhr einen Supermarkt in der Villachstraße betreten. Nach fünf Minuten hat sie bemerkt, dass ihre Geldbörse samt Inhalt aus ihrer Jackentasche gestohlen worden war, so das Polizeipräsidium Oberfranken. Im Verdacht der Kriminalpolizei steht aktuell ein unbekannter Mann, der im Supermarkt in der Nähe der bestohlenen Frau stand und anschließend zügig das Weite suchte.

Frau beim Einkaufen bestohlen: Täter noch auf freiem Fuß

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

circa 35 Jahre alt

etwa 1.70 Meter groß, schlanke Statur

kurze, krause Haare, südländisches Aussehen

buschige Augenbrauen und große Nase

Zeugen, die am Samstag im Zeitraum von 14.40 Uhr bis 15 Uhr verdächtige Personen und/oder Personen mit der passenden Personenbeschreibung im Bereich der Villachstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, diese Hinweise an die Kriminalpolizei Bamberg weiterzugeben. Telefonnummer 0951 9129491.

Damit Sie nicht auch Opfer eines Taschendiebstahls werden, rät die oberfränkische Polizei Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper zu tragen. Außerdem sollten Sie es vermeiden, Hand- oder Umhängetaschen unbeobachtet an ihrer Seite baumeln zu lassen. Besser wäre es, sie verschlossen auf der Körpervorderseite zu tragen, oder sie sich unter den Arm zu klemmen. Geldbörsen oder andere Wertgegenstände, wie Mobiltelefone und Autoschlüssel sollten ebenfalls möglichst körpernah an sich getragen werden und nicht sichtbar in Einkaufstasche, -korb oder -wagen gelegt werden.

Symbolbild: Ruediger Kottmann/www.polizei-beratung.de