Bamberg vor 1 Stunde

Sachbeschädigung

Jugendlicher (17) randaliert und beschädigt mehrere Autos in Bamberg

Dienstagfrüh (14.06.2022) ist die Polizei in die Pfarrfeldstraße in Bamberg gerufen worden. Ein 17-Jähriger war damit beschäftigt, an drei parkenden Fahrzeugen zu randalieren. Der Teenager verursachte einen hohen Sachschaden.