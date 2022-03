Unter dem Motto "Politik, die sich was traut" kommt ein Projekt zur Jugendbeteiligung nach Bamberg: Jugendliche sollen im Programm "Jugend entscheidet" durch ein eigens konzipiertes Beteiligungsformat lernen, "dass es sich lohnt, sich vor Ort für die Demokratie einzusetzen – und Kommunalpolitiker*innen sollen Methoden erproben, junge Menschen für ihre Arbeit zu begeistern", heißt es. Wie die Stadt Bamberg berichtet, hätten sich insgesamt 151 Kommunen aus ganz Deutschland für die zweite Projektrunde 2022/2023 beworben, Bamberg sei eine von 15 Gewinnerkommunen.

Kern des Programms sei es, konkrete politische Entscheidungen an die jungen Menschen zwischen 12 und 17 Jahren abzugeben, um Kommunalpolitik erlebbar und erfahrbar zu machen. Die Themen würden in einem mehrstufigen Verfahren eigens festgelegt. Höhepunkt sei eine öffentliche Stadtratssitzung, in der beschlossen werde, was umgesetzt wird.

Dafür begleite die Hertie-Stiftung in den Jahren 2022/23 Kommunen aus ganz Deutschland dabei, ein konkretes Thema, das Jugendliche vor Ort bewege, mithilfe eines eigens konzipierten Verfahrens an diese abzugeben. Dabei stünden erfahrene Prozessbegleitungen der kommunalen Spitze zur Verfügung.

Um im Rahmen von "Jugend entscheidet" lokale Veranstaltungen initiieren zu können, erhalte Bamberg zudem eine Zuwendung in Höhe von 5000 Euro. Gefördert werden könnten Städte und Gemeinden mit bis zu 100.000 Einwohner*innen, in denen es noch kein etabliertes Format der Jugendbeteiligung gebe.