Das Insektensterben ist ein weit verbreitetes Problem der heutigen Zeit. Flächenversiegelung, Pestizideinsatz und Monokulturen auf Grünflächen tragen im Wesentlichen dazu bei. Aber vor allem in der Stadt können private und kommunale Gärtner einiges tun, um diese Defizite aufzufangen. Wenn sie richtig angelegt sind, bieten Gärten und öffentliche Grünflächen nämlich wertvollen Lebensraum für Hummeln, Bienen und andere Insekten.

Daher geht die Stadtbau GmbH Bamberg jetzt neue Wege in der Anlage und Pflege ihrer Grünflächen. An acht verschiedenen Standorten legte die städtische Wohnungsbaugesellschaft bereits im vergangenen Jahr bienenfreundliche Blühwiesen an. Auch am Föhrenhain wurde eine blütenreiche Wiese angesät. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Wiese auch in diesem Jahr in voller Blüte stehen wird.

Bamberg gegen das Bienensterben: Immer mehr Initiativen engagieren sich

Um auf das Thema Bienenrettung näher einzugehen, für das sich bereits verschiedene Initiativen in Bamberg engagieren, installierte die Stadtbau GmbH nun den ersten Bienenfutter-Automaten in der Stadt. Dieser zeichnet sich durch seine leuchtend gelbe Farbe aus, die mit dem Themenkomplex der Biene assoziiert wird.

Pünktlich zum Frühlingsanfang steht in der Hauptsmoorstraße auf Höhe des Föhrenhains der erste Automat, aus dem Saatgutmischungen gezogen werden können. Der ehemalige Kaugummiautomat funktioniert noch genauso wie früher. Es muss lediglich eine 50-Cent-Münze eingeworfen werden, damit der Automat eine Kapsel freigibt. Die Kapseln sind mit Samen bienenfreundlicher Blühpflanzen befüllt. Diese können überall im Freiland ausgebracht werden: im Garten oder in einen Pflanztopf auf dem Balkon. In den Kapseln befinden sich ausschließlich Samen heimischer Sorten, die an unser Klima angepasst sind.

Die Stadtbau GmbH bittet jedoch darum, die leeren Kapseln zurückzugeben, damit sie mehrfach verwendet werden können. Direkt unterhalb des Bienenautomaten in der Hauptsmoorstraße / Ecke Föhrenstraße befindet sich ein Rückgabebehälter. Nach dem Öffnen und der Aussaat sollte die Verpackungskapsel hier eingeworfen werden. Die gesammelten Kapseln werden dann von der Stadt wieder befüllt.

Mehr insektenfreundliches Grün: Stadt Bamberg handelt zukunftsorientiert

Mit dem Bienenfutter-Automaten möchte die Stadtbau GmbH Bamberg auf die aktuelle Problematik unbelebter Grünflächen hinweisen und Werbung für mehr insektenfreundliches Grün auf privaten wie öffentlichen Flächen machen. "Seit letztem Jahr beschreiten wir bei unseren Außenanlagen einen zukunftsorientierten Weg Richtung mehr Ökologie und Vielfalt. Der Bienenautomat soll das auch außerhalb unserer Wohnanlagen sichtbar machen. Wir werden hier sehr gerne unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht und hoffen, dass das Konzept verstanden wird, Magnetwirkung entfaltet und zum Mitmachen einlädt." so Geschäftsführer Veit Bergmann.

"Dies ist eine großartige Idee, für die ich der Stadtbau sehr dankbar bin. Ich wünsche mir, dass ganz viele Bambergerinnen und Bamberger zu Bienenrettern werden. Lassen Sie ihren Garten oder ungenützte Grünflächen mit dem Saatgut erblühen und bitte bringen Sie die leeren Kapseln wieder zurück, sodass sie wieder gefüllt werden können", bittet Bürgermeister Jonas Glüsenkamp.

Fragen zu dem Projekt oder weitere geeignete Orte für die Aufstellung eines Bienenfutter-Automaten können unter der Telefonnummer 0951/9800111 gestellt oder genannt werden - oder per Mail an info@stadtbau-bamberg.de.