Giftköder in Bamberg entdeckt: Beim Gassi-Gehen am Wanderparkplatz im Bereich des MUNA-Geländes wurde durch einen Hundebesitzer am Donnerstagmorgen (18.03.21) ein Giftköder entdeckt. Dies teilt die Polizei Bamberg-Land mit.

Glücklicherweise konnte er noch verhindern, dass der Hund den Köder mit dem blauen Rattengift fraß. Falls jemand weitere Giftköder in diesem Bereich auffindet, soll er sich mit der Polizei Bamberg-Land, unter der Telefonnummer 0951/9129-310, in Verbindung setzen.

Erst vor kurzem gab es einen Giftköder-Vorfall bei Bayreuth, bei welchem sich eine Hundebesitzerin verletzte.