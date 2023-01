Bamberg vor 31 Minuten

Körperverletzung

Heftige Schlägerei in der Sandstraße: Opfer (20) am Boden liegend gegen Kopf getreten

Bei einer Schlägerei in der Oberen Sandstraße in Bamberg wurden zwei junge Männer verletzt. Die verantwortlichen Angreifer sind geflüchtet, bevor die Polizei am Tatort eintraf.