Am Montag (4. April 2022) gegen 8 Uhr erreichte die Polizei die Nachricht, ein Mann habe am Kammermeisterweg in Bamberg einen Wildhasen abgestochen. Als eine Streife vor Ort eintraf, bot sich ihnen ein verstörendes Bild.

Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten einen 36 Jahre alten Mann, der "mit Blut verschmiert" war. Außerdem habe er ein blutiges Messer in seiner Hosentasche stecken gehabt. Der geschlachtete Hase wurde letztendlich in einer Halle versteckt aufgefunden.

36-Jähriger tötet Wildhase in Bamberg

Der 36-Jährige muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz verantworten.

Vorschaubild: © Kurt Bouda/Pixabay.com