Am Montagabend (18. April 2022) ist die Polizei zu einem handfesten Streit zu einem Wohnanwesen im Bamberger Nord-Osten gerufen worden. Dort ging ein Pärchen auf eine Nachbarin los. Der Mann schlug der Nachbarin zweimal auf den Kopf. Die Frau versuchte sich zu wehren und trat dem Mann gegen sein Schienbein.

Auch die Freundin des Mannes "mischte mit", wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Dienstag (19. April 2022) berichtet, und drohte der Nachbarin Schläge an, nachdem diese sie vorher an den Haaren gezogen hatte. Die drei Personen müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

