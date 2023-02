Wie die Stadt Bamberg mitteilt, finde die Abholaktion des Bamberg Service für kompostierfähige Garten- und Grüngutabfälle aus den privaten Haushalten in diesem Frühjahr zwischen dem 6. und 23. März 2023 statt.

Eine eigene Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer Gartenabfälle hat, muss diese am Abfuhrtag bis spätestens 7.00 Uhr gut sichtbar am Gehsteig- bzw. Straßenrand auf öffentlichen Grund bereitstellen. Die Bereitstellung bis 7.00 Uhr ist unbedingt einzuhalten, da die genaue Abholzeit aus organisatorischen Gründen nicht vorbestimmt werden kann und jede Straße wegen der Größe der jeweiligen Abfuhrbezirke nur einmal angefahren wird. Eine Bereitstellung mehrere Tage im Voraus ist nicht zulässig (§ 10 Abfallwirtschaftssatzung).

Da sämtliche Abfälle von Hand verladen und in einem Müllpressfahrzeug eingegeben werden, muss Reisig und Astwerk auf unter einem Meter Länge geschnitten und gebündelt werden. Für die Bündelung dürfen nur kompostierbare Materialien (wie z.B. Juteschnüre) verwendet werden. Kleinere Abfälle wie Laub, Gras oder ähnliches sind in Papiersäcken, Kartons, Holzkisten oder ähnlichem bereitzustellen. Die Abfuhr ist in jedem Fall auf haushaltsübliche Mengen rein pflanzlicher Abfälle, wie Grasschnitt, Laub-, Baum- und Heckenschnitt, sonstiger Gartenabfälle, wie Schnittreste von Blumen und anderen Zierpflanzen, Gemüseabfälle usw. beschränkt.

Mengen, die über das haushaltsübliche Maß hinausgehen, sind direkt bei der Kompostanlage Bamberg, Rheinstr. 4b abzugeben.

Die Abfuhr in den einzelnen Abfuhrbezirken erfolgt zu folgenden Terminen:

Abfuhrbezirk 1 Mo., 06.03.2023

Abfuhrbezirk 2 Di., 07.03.2023

Abfuhrbezirk 3 Mi., 08.03.2023

Abfuhrbezirk 4 Do., 09.03.2023

Abfuhrbezirk 5 Mo., 13.03.2023

Abfuhrbezirk 6 Di., 14.03.2023

Abfuhrbezirk 7 Mi., 15.03.2023

Abfuhrbezirk 8 Do., 16.03.2023

Abfuhrbezirk 9 Mo., 20.03.2023

Abfuhrbezirk 10 Di., 21.03.2023

Abfuhrbezirk 11 Mi., 22.03.2023

Abfuhrbezirk 12 Do., 23.03.2023

