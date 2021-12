Leuchtende Traktoren in Bamberg: Aktion "Ein Funken Hoffnung" fand auch 2021 statt

Endpunkt ist die "Brose Arena" Bamberg

Doch die Enttäuschung war groß, da einige Menschen offenbar an den falschen Stellen gewartet hatten

Auch in diesem Jahr hat die LsV Bamberg (Land schafft Verbindung) alles gegeben, damit "Ein Funken Hoffnung - Kinderaugen funkeln lassen" stattfinden kann. Am Samstag, 4. Dezember 2021, fuhren rund 60 beleuchtete Traktoren durch Bamberg, um für weihnachtliche Stimmung zu sorgen. Marco Übel, einer der Hauptorganisatoren der Aktion, berichtete inFranken.de, dass die Strecke kurzfristig etwas geändert werden musste. Doch am Samstagabend dann die böse Überraschung: Die Traktoren fuhren offenbar trotzdem eine wieder andere Strecke als angekündigt. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer standen an der zuvor bekannt gegebenen Strecke und wurden "bitter enttäuscht", wie es in den sozialen Medien heißt.

Beleuchtete Traktoren in Bamberg: Enttäuschung an der Strecke

Schon im letzten Jahr gab es die deutschlandweite Aktion "Ein Funken Hoffnung", bei welchem bunt beleuchtete Traktoren durch deutsche Städte gefahren sind und Kinder (und Erwachsene) hellauf begeistert haben.

Auch im Jahr 2021 hat die LsV Bamberg keine Mühen gescheut, damit die Aktion stattfinden kann. Marco Übel erzählte vor der Aktion, dass es sehr viele Telefonate mit Ordnungsamt und Polizei gegeben hat. Er berichtet, dass die Planung in diesem Jahr besonders schwierig war. So musste die ursprünglich geplante Strecke in Bamberg recht kurzfristig noch einmal geändert werden. Das war natürlich ungünstig, da sie die "erste" Strecke schon verkündet hatten. Ursprünglich war geplant, dass die beleuchteten Traktoren auch durch die "Lange Straße" fahren. Dies konnte jedoch aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden.

Der ursprünglich geänderte Streckenverlauf wurde aber noch rechtzeitig bekannt gegeben. Und so warteten trotz schlechtem Wetter zahlreiche Eltern mit ihren Kindern an der Route.

Enttäuschung an der Strecke - "haben umsonst gewartet"

Dennoch häuften sich am Samstagabend in den sozialen Medien Kommentare, in denen Enttäuschung zum Ausdruck gebracht wurde. "Wir haben umsonst gewartet", heißt es. Weiter ist von "enttäuschten Kinderaugen" die Rede. "Wir hatten uns so darauf gefreut", bringt es eine andere Person auf den Punkt. Teilnehmer*innen des Konvois merkten an, dass die Route kurzfristig geändert worden sei als die Traktoren schon unterwegs waren.

Doch was war da los? Wurde die Strecke etwa noch einmal geändert? Augenzeugen berichteten, dass sie umsonst an der angekündigten Strecke gewartet hatten. Weit und breit waren die Traktoren für sie nicht zu sehen. Ein Betroffener wartete mit seinem Sohn am Bamberger Bahnhof. Doch leider sorgte die nett gemeinte Aktion bei den dort Wartenden für tränende statt funkelnder Kinderaugen.

inFranken.de hat daraufhin bei der Polizei Bamberg nachgefragt, ob die Route kurzerhand noch einmal geändert wurde. Ein Sprecher der Polizei Bamberg-Stadt erklärte, dass die "zuletzt genehmigte Route" von der Polizei begleitet wurde und es deshalb keine kurzfristige Änderung der Strecke gegeben habe. Der Sprecher wies im Gespräch darauf hin, dass der Bamberger Bahnhof offenbar nicht Teil der genehmigten Route war. Doch so wurde es angekündigt.

Endpunkt Brose-Arena - Zeit zum Fotos machen

Nachdem der Konvoi aus zahlreichen geschmückten Traktoren, der von der Polizei begleitet wurde, am Rhein-Main-Donau-Damm vorbeigefahren ist, ging zum weiter zum vorläufigen Endpunkt: der Brose-Arena. Dort blieb noch Zeit, um Fotos von den leuchtenden landwirtschaftlichen Maschinen zu machen. Mit der Aktion wollte der Verein vor allem den Kindern eine Freude bereiten und den Menschen Hoffnung schenken.

"Das Jahr 2021 ist leider ebenfalls stark durch das Corona-Virus geprägt, auch hier möchten wir der Bevölkerung die Wichtigkeit des gemeinsamen Zusammenhaltes demonstrieren und sie auf eine besinnliche Weihnachtszeit einstimmen", so der LsV.

In diesem Jahr wurden 60 Traktoren genehmigt. Ungefähr 90 Prozent der Teilnehmenden kommen aus dem Landkreis Bamberg. Aber es gibt auch vereinzelte Landwirte aus dem Raum Coburg und den Haßbergen, die bei der Traktoren-Fahrt durch Bamberg mitmachen. Die genehmigte Anzahl an teilnehmenden Fahrzeugen ist bereits erreicht.

Abschließend fahren die zehn schönsten Traktoren noch zum Bamberger Klinikum, um dort wieder die Kinderstation zu besuchen und Geschenke zu überreichen.

Ursprünglich wurde angekündigt, dass die Strecke folgendermaßen verlaufen würde: Startpunkt an der Gärtnerei Hans-Jürgen Eichfelder -Kronacher Straße - Coburger Straße - Ludwigstraße - Bahnhof Bamberg - Luitpoldstraße - Willy-Lessing-Straße - Friedrichstraße - Rhein-Main-Donau-Damm -Münchner Ring - Forchheimer Straße - Brose Arena.