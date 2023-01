Bamberg vor 1 Stunde

Grünanlagen-Pflege

"Einzige Möglichkeit": Große Eiche an fränkischem Weiher wird gekürzt - Stadt informiert über Hintergrund

Eine große Eiche am Hainweiher in Bamberg wird in den nächsten Tagen stark eingekürzt. Die Stadt erklärt, weshalb dieser Schritt nötig ist.