"Die Reaktionen waren natürlich positiv", berichtet Michael Holen, Pächter des Luitpold Cafes, gegenüber inFranken.de. Sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Gästen sei die Nachricht über die Öffnung der Außengastronomie in Bayern auf Freude gestoßen. Trotzdem ist die Öffnung am Montag auch mit viel Arbeit verbunden, schließlich muss ein umfangreiches Hygienekonzept innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden.

Bamberger Cafe Luitpold: Das ist die Voraussetzung für den Besuch

Über die konkreten Auflagen herrscht aktuell noch Unklarheit: "Die genauen Informationen sind uns die offiziellen Stellen noch schuldig", erklärt Holen. Trotzdem steckt das Cafe Luitpold mitten in den Vorbereitungen. Das Team bereite ein klares Konzept in Sachen Laufwegen vor, es werde geklärt, wo die Begrüßung der Gäste stattfindet und sichergestellt, dass überall die Abstände gewahrt werden.

Wichtig sei außerdem das Anbringen von Informationstafeln, um den Gästen die Regeln ausreichend zu erklären. Das Team bemühe sich zudem die Terrasse beispielsweise durch Blumen ansehnlich und gemütlich zu gestalten. Wie viele Gäste das Cafe Luitpold auf seiner Terrasse empfangen darf, sei noch unklar: "Das ist auch eine Info, auf die wir brennend warten." Holen gehe aber davon aus, dass sich auch weiterhin ein Haushalt nur mit einer weiteren Person treffen dürfe.

Neu ist natürlich die Voraussetzung eines negativen Testergebnisses. Dieser muss von einer professionellen Stelle durchgeführt werden. Obwohl die offizielle Regelung noch aussteht, sei zu erwarten, dass jeder Gast eine Bestätigung eines negativen Ergebnisses vorzeigen müsse. Eine kurze telefonische Reservierung sei außerdem notwendig.

Am Eröffnungstag: Kostenloses Willkommensgetränk für alle Gäste

Auf seiner Terrasse bietet das Cafe Luitpold seinen Gästen ab Montag eine kompakte Speisekarte an: "Wir werden mit unserer To-Go-Karte weiterarbeiten, die hat sich schon gut bewährt", so Holen. Diese Karte werde dann immer wieder durch saisonale Angebote, beispielsweise durch eine Spargelkarte, und Tagesgerichte erweitert. Eine Besonderheit: Am Eröffnungstag bekommt jeder Gast ein kostenloses Willkommensgetränk - alkoholisch oder anti-alkoholisch. So wolle man das Wiedersehen mit Stammgästen sowie den Besuch neuer Gäste feiern.

Holen sieht der baldigen Eröffnung trotz allem nicht gänzlich positiv entgegen: "Wir hätten uns das anders gewünscht, mit viel mehr Sicherheit und Planung", erklärt er. Schließlich kann es sein, dass das Cafe Luitpold seine Terrasse bei steigenden Inzidenzwerten schon bald wieder schließen muss.

Grundsätzlich freue er sich natürlich für Mitarbeiter und Gäste, sehe die Entscheidung unter den aktuellen Umständen aber auch sehr skeptisch. Durch den To-Go-Betrieb wurde das Cafe Luitpold glücklicherweise regelmäßig genutzt, man müsse aber auch an die Betriebe denken, die ganz geschlossen waren. Die Kosten und der große Aufwand, der nötig ist, um den Betrieb hochzufahren, seien nicht zu unterschätzen.

Cafe-Betreiber in Bamberg zur Öffnung: "Das ist ein Lotteriespiel"

Auch die Abhängigkeit vom Wetter macht Holen Sorgen. Das Cafe Luitpold habe leider keine komplette Überdachung und müsse deshalb je nach Wettervorhersage abwägen. "Das ist ein Lotteriespiel", sagt Holen dazu. Aktuelle Informationen zur Öffnung je nach Wetterlage werde das Cafe über Facebook, Instagram und seine Homepage veröffentlichen.

Mehr zu den bevorstehenden Corona-Lockerungen in Bayern: Das bayerische Kabinett hat am Dienstagvormittag (4. Mai 2021) über Corona-Lockerungen beraten. Dabei wurde eine Reihe von Lockerungen für Schulen, Gastronomie, Tourismus, Freizeitangeboten und für Geimpfte beschlossen. Diese treten allerdings zu höchst unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft.