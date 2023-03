Bamberg: Parkhaus-Kunde findet "Glory Hole" auf öffentlicher Toilette vor

findet vor Familienvater berichtet von Sex-Vorrichtung in WC : "20 Zentimeter großes Loch"

berichtet von : Herrentoilette beliebter Szene-Treffpunkt? Bamberger Stadtwerke äußern sich

Auf dem Areal der Park-&-Ride-Anlage am Bamberger Heinrichsdamm hat ein Autofahrer ein "Glory Hole" entdeckt. Ein derartiges Loch dient für gewöhnlich anonym praktizierte sexuelle Handlungen - insbesondere zwischen Männern. Ein Mann steckt dabei seinen Penis durch die gebohrte Öffnung und wird vom Partner auf der anderen Wandseite oral oder mit der Hand befriedigt. Die in Hüfthöhe angebrachte Vorrichtung gibt es meist in speziellen Bars, Clubs oder Videokabinen - mitunter ist sie jedoch auch auf öffentlichen Toiletten vorzufinden.

Bamberg: "Glory Hole" am Heinrichsdamm - Stadtwerke gehen gegen Sex-Vorrichtung in Herren-WC vor

"Es war ein Loch, etwa 20 Zentimeter hoch und etwa 15 Zentimeter breit", berichtet der 39-Jährige, der das "Glory Hole" in einer WC-Kabine im Parkhaus Heinrichsdamm Ende Januar zufällig wahrgenommen hat. "Mit Toilettenpapier war das Loch verhangen", schildert der zweifache Familienvater, der unerkannt bleiben will, gegenüber inFranken.de seine Beobachtung. "Im Treppenhaus wurde das 'Glory Hole' angekündigt." Wie ein Vor-Ort-Besuch von inFranken.de in der vergangenen Woche zeigt, weisen mehrere handgeschriebene Notizen auf die anonyme Sex-Vorrichtung hin. "Gloryhole im WC!" heißt es unter anderem explizit auf der Innenseite der Eingangstür zur öffentlichen Herrentoilette.

Verantwortlich für das Park-&-Ride-Angebot der Stadt sind die Bamberger Stadtwerke. inFranken.de hat nachgehakt, inwieweit den Verantwortlichen dort die Existenz des "Glory Holes" bekannt ist. "Nicht nur in Bamberg kommt es immer wieder zu Verunreinigungen und Verwüstungen öffentlicher Toiletten", erklärt Stadtwerke-Pressesprecher Jan Giersberg. Mit verschiedenen Maßnahmen werde versucht, Vandalismus vorzubeugen - etwa durch Kontrollgänge von Parkhausmitarbeitern. "Bei einem solchen Kontrollgang wurde auch vor einigen Wochen ein Loch in einer Trennwand im Herren-WC des Parkhauses Heinrichsdamm entdeckt."

Ein erster Schritt, die offene Stelle in der Kabine zu verschließen, schlug demnach fehl. "Eine sofort angebrachte Metallabdeckung wurde nach wenigen Tagen wieder entfernt", berichtet Giersberg. Eine andere Lösung brachte inzwischen aber augenscheinlich den gewünschten Erfolg. "Die jetzt neu angebrachte Abdeckung wurde vandalismussicher angebracht."

Parkhaus-Toilette beliebter Sex-Treffpunkt in Szene? Stadtwerke äußern sich

Bleibt noch die Frage, ob die Bamberger Parkhaus-Anlage ein populärer Sex-Treffpunkt innerhalb der Schwulenszene ist? Zumindest nach Kenntnissen der Stadtwerke ist dies offenkundig nicht der Fall. "Die Aussage, die Herrentoilette am P+R-Platz Heinrichsdamm sei ein 'beliebter Sex-Treffpunkt in der Homosexuellenszene' können wir nicht bestätigen", erklärt Giersberg.

Ebenso "neu" sei den Stadtwerken, dass hier womöglich regelmäßig sexuelle Kontakte stattfinden. Ob dies tatsächlich der Fall ist, konnte indes auch von inFranken.de nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die Existenz eines entsprechenden "Glory Holes" spricht aber zumindest nicht dagegen.

Der Bamberger Stadtrat Hans-Günter Brünker (Volt) übt unterdessen heftige Kritik an der Toiletteninfrastruktur am Kongresszentrum. Jedes Jahr kämen hier Tausende Touristen an - und müssten sich dann auf "nach Urin riechenden Parkhaustoiletten" erleichtern, beklagt Brünker, der selbst Gästeführer in der Stadt ist.