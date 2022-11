Wie die Stadt Bamberg mitteilt, gedenke sie in einer Feierstunde am Sonntag, 13. November 2022, um 14 Uhr vor dem Ehrenmal im Friedhof an der Hallstadter Straße der Opfer der beiden Weltkriege, der Heimatvertreibung und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, besonders die Angehörigen der Gefallenen und Vermissten, herzlich eingeladen. Die Gedenkstunde zum Volkstrauertag in Bamberg ist zugleich die zentrale Veranstaltung für Oberfranken. Die Ansprache hält daher Monsignore Josef Zerndl, stellvertretender Vorsitzender des Bezirksverbands Oberfranken im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Die geistliche Ansprache hält Dekan Hans-Martin Lechner.

Die Ehrenwache wird durch Reservisten der Reservistenkameradschaft Bamberg gestellt, ein Ehrensalut wird von der Vorm. Privil. Schützengesellschaft 1306 Bamberg abgegeben. An der Kranzniederlegung nehmen Monsignore Zerndl sowie Bezirksgeschäftsführer Robert Fischer und für die Stadt Bamberg Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp sowie Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner teil.

Außerdem legen Oberstleutnant d.R. Armin Wunder für die Bundeswehr, Uwe Hümmer für die Arbeitsgemeinschaft der Vereinigungen ehemaliger Soldaten, VdK-Kreisvorsitzende Erika Jäger, Rosemarie Pezzei, Vorsitzende Bund der Vertriebenen Kreisverband Bamberg, Polizeidirektor Jürgen Miketiuk, stellvertretender Leiter des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums Bamberg, Rabbinerin Antje Yael Deusel für die Liberale Jüdische Gemeinde sowie der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Bamberg Kränze nieder.

Die Kranzniederlegung wird durch die Bundespolizei unterstützt. Den musikalischen Rahmen bilden die Stadtkapelle Bamberg und der Bamberger Oratorienchor.

Vorschaubild: © Noir/pixabay.com (Symbolbild)