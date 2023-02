„Die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien hat die Menschen auch in Bamberg tief berührt. Unser Mitgefühl, unser Beileid und unsere Gedanken gelten den Hinterbliebenen und allen, die von dieser schrecklichen Tragödie betroffen sind. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, von denen auch einige ihre Wurzeln in den betroffenen Regionen haben, zeigen jeden Tag auf unterschiedlichste Weise ihre große Verbundenheit mit den Menschen vor Ort. Mit ihnen wollen wir uns solidarisch zeigen und unsere Trauer zum Ausdruck bringen“, sagt Oberbürgermeister Andreas Starke.

Wie die Stadt Bamberg berichtet, lade Oberbürgermeister Andreas Starke daher zu einer Gedenkveranstaltung am Donnerstag, 16. Februar 2023 um 17.30 Uhr vor dem Bamberger Rathaus am Maxplatz, um gemeinsam der Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien zu gedenken.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen und Kerzen mitzubringen, die vor dem Rathaus am Maxplatz im Gedenken an die Opfer entzündet werden sollen.