Bamberg vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Fritteuse fängt Feuer: Anwohner müssen aus der Wohnung

Eine Fritteuse hat am Donnerstag, während sie in Betrieb war, plötzlich Feuer gefangen. Die Anwohner*innen eines Hauses in Bamberg mussten daraufhin ihre Wohnungen verlassen.