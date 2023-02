Eine junge Frau hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19. Februar 2023) einen Verkehrsunfall in Bamberg gebaut: Um 3.10 Uhr fuhr sie auf dem Berliner Ring von Strullendorf kommend mit ihrem Auto in Fahrrichtung Hallstadt.

An der Kreuzung zur Moosstraße kam sie allerdings aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend frontal gegen die Fußgängerampel. Das Auto wurde nach links auf die Mittelinsel geschleudert und blieb dort nach etwa 50 Metern stehen, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Sonntagmorgen meldet.

Unfall auf dem Berliner Ring in Bamberg: Polizei nennt Schaden

Die Ampelanlage fiel durch den Verkehrsunfall vollständig aus. Am Auto entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Vorschaubild: © Matthias Hoch (Archivbild)