Zu einem folgenschweren Sturz einer älteren Dame kam es am Montagmittag (08.08.2022) gegen 12.30 Uhr in der Würzburger Straße in Bamberg.

Eine 83-jährige Fußgängerin wurde auf einem Parkplatz in der Würzburger Straße von einem ungesicherten Paket am Arm getroffen, berichtet die Polizei Bamberg-Stadt. Das Paket befand sich auf einem Gepäckwagen, der von einem Lkw rollte.

Kopfplatzwunde: Ältere Frau muss ins Krankenhaus gebracht werden

Die Rentnerin fiel in der Folge zu Boden und erlitt eine Kopfplatzwunde und Prellungen am Arm. Die ältere Dame wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Vorschaubild: © Jasmin_Sessler/pixabay.com