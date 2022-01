Nahezu jede soziale Einrichtung macht die Erfahrung, dass die Personalsuche immer herausfordernder wird. Dazu kommt, dass eine große Anzahl von Mitarbeitenden (Generation Babyboomer) demnächst in den Ruhestand geht, erklärt der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg. Daher bietet das Fortbildungsreferat des Caritasverbandes eine Fortbildung „Personal finden und binden“ an.

Die Fortbildung behandelt drei zentrale Fragen: Wie gewinnen Einrichtungen, Dienststellen, Teams neue Kollegen? Wie gelingt es, dass Mitarbeitende bei ihrem Arbeitgeber bleiben (Retention-Management)? Wie sieht die Trennungskultur aus? Unter diesen Aspekten vermittelt die Fortbildung einen Überblick über Methoden der (generationalen) Personalgewinnung und Mitarbeiterbindung.

Die Fortbildung besteht aus zwei Teilen: Der erste Termin findet am Donnerstag, 24. März 2022, von 9:00 bis 16:30 Uhr im Montanahaus in Bamberg (Am Friedrichsbrunnen 7a) in Präsenz statt. Die Teilnehmenden erhalten Wissen für ihre tägliche Arbeit und tauschen sich über ihre bisherigen Erfahrungen aus.

Der zweite Termin wird am Donnerstag, 12. Mai 2022, von 13:00 bis 17:00 Uhr digital durchgeführt. Hier können die Teilnehmenden ihre neu gewonnenen Erfahrungen reflektieren.

Die Fortbildung leitet die Fachwirtin für Sozial- und Gesundheitswesen (IHK) Jessica Schäfer. Der Tagungsbeitrag beläuft sich auf 240 € für Mitarbeitende katholischer Einrichtungen und auf 290 € für externe Mitarbeitende.

Es ist eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und wie folgt möglich: