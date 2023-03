Bamberg: Foodtruck-Festival Jubiläumstour im April 2023

Großes Programm für Kinder und Erwachsene - Beerpong, Kasperle und mehr

Live-Musik von DJs und regionalen Künstlern

Veranstalter äußert sich zu kulinarischem Angebot

Von Freitag (21. April 2023) bis Samstag (23. April 2023) macht die "Foodtruck & Entertainment Festival Jubiläumstour" wieder an der Bamberger Brose-Arena Halt, das teilt der Veranstalter in einer Ankündigung mit. Im zehnten Jahr der Veranstaltung erwarte die Besucher neben den "Food-Stars" auch eine Vielzahl an Aktivitäten rund um die Imbisswagen.

Foodtruck-Festival macht mit Jubiläumstour in Bamberg Halt: Das wird geboten

Das Line-up des diesjährigen Festivals beinhalte auch Trucks, die vegetarische, vegane und glutenfreie Speisen anbieten. Wer genau teilnimmt, ist noch nicht bekannt gegeben, man kann allerdings damit rechnen, dass, wie letztes Jahr, rund 20 Wägen an der Brose-Arena stehen.

Abseits der Foodtrucks werde selbstverständlich auch Unterhaltung für die Gäste geboten. Auf einer Live-Bühne versorge ein DJ die Besucher am Freitag (21. April 2023) mit Musik. Zusätzlich treten dort auch regionale Bands und Solokünstler auf. Für die erwachsenen Besucher gebe es an dem Wochenende außerdem noch eine Beerpong- und Chillout-Area, sowie Cocktails.

Doch auch für die kleinen Besucher sei gesorgt: Am Familientag (23. März 2023) trete auf dem Festival ein Kasperletheater und Zauberer und Gaukler auf. Zudem könnten sich die Kinder auf "der Hüpfburg oder Trampolinen austoben", schreibt der Veranstalter. Henna-Tattoos, die neben dem Kinderschminken angeboten werden, seien auch für Erwachsene möglich.

Festival-Eintritt am Freitag frei: Veranstalter kündigen Öffnungszeiten an

Die Öffnungszeiten hat der Veranstalter bereits angekündigt: am Freitag (21. April 2023) hat das Festival von 16 Uhr bis 21 Uhr, am Samstag von 12 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

"Der Eintritt ist am Freitag frei, für Samstag und Sonntag gibt es ein Wochenendticket für zwei Euro", teilt der Veranstalter in der Ankündigung mit.

Am Eingang fänden aus Sicherheitsgründen Taschenkontrollen statt. Weitere Informationen und das Line-up seien auf der Internetseite des Veranstalters zu finden.

