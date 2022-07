Bamberg vor 1 Stunde

Küchenbrand

Flammen verbreiten sich morgens in Küche: Bewohner alarmiert Feuerwehr und rettet sich selbst

Am Dienstagmorgen ist in einem Bamberger Haus ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich die Flammen bereits in der Küche verbreitet. Der Bewohner hatte den Brand selbst gemeldet.