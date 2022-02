Vor dem Bamberger Klinikum sind am Wochenende zwei Familien aufeinander losgegangen: Ein Streit eskalierte und artete schließlich in Gewalt aus.

Am Sonntagnachmittag (27. Februar 2022) kurz vor 16 Uhr wurde der Polizei die Schlägerei vor dem Bamberger Krankenhaus gemeldet, an der zehn Personen beteiligt waren. Als die Streife eintraf, stellte sich heraus, dass es sich um zwei Familien handelte, die zunächst verbal miteinander in Streit geraten waren. Anschließend kam es auch zu einer handfesten Auseinandersetzung, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet.

Schlägerei in Bamberg: Familien gehen aufeinander los

Die Beteiligten gingen aufeinander los und schlugen sich gegenseitig. Eine 25-jährige Frau holte im Verlauf des Streits sogar eine Achsaufhängung, mit der sie einen Mann attackierte und ihm zweimal leicht gegen den Kopf schlug.

Die Polizei trennte die beiden Familien voneinander und erteilte ihnen Platzverweise. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand schwer verletzt. Die Beteiligten müssen sich nun aber wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. Auslöser für den Streit sollen private Gründe gewesen sein, so die Polizei.

Mehr aktuelle Blaulicht-Meldungen aus Bamberg: Freundin sexuell belästigt: 26-Jähriger tritt 21-Jährigen gegen den Kopf

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)