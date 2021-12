Am Samstagnachmittag (18. Dezember 2021) wurde eine dreiköpfige Familie beim Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Franz-Ludwig-Straße in Bamberg beobachtet.

Die Familie hatte Schmuck im Wert von rund 80 Euro eingesteckt, ohne diesen an der Kasse zu bezahlen. Mutter, Vater und Kind werden nun wegen Ladendiebstahl angezeigt, wie die Polizei Bamberg-Stadt mitteilt.

Vorschaubild: © Uwe Baumann/pixabay.com (Symbolbild)