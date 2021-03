Exhibitionist in Bamberg gefasst: Einem Familienvater kamen am Sonntagnachmittag (14.03.2021) gegen 15.15 Uhr beim Spaziergang mit seiner Familie mehrere aufgebrachte Joggerinnen entgegen. Diese sprachen von einem Mann, der ihnen an der Galgenfuhr in Bamberg sein Geschlechtsteil vorzeigte, berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

Der Familienvater handelte umgehend und informierte die Polizei über den exhibitionistischen Vorfall. Dank der sehr guten Beschreibung konnten die eintreffenden Polizisten den 29-jährigen Exhibitionisten hinter einem Holzstoß erkennen.

Exhibitionist gefasst: Polizei sucht nach Joggerinnen

Er flüchtete zunächst mit seinem Fahrrad Richtung Innenstadt, konnte aber von der Polizei angehalten werden. Der Mann, der die Polizei gerufen hatte, konnte den 29-Jährigen eindeutig als den Exhibitionisten erkennen, so die Polizei.

Nun sucht die Polizei Bamberg-Stadt nach den Joggerinnen bzw. weiteren Betroffenen. Unter der Telefonnummer 0951/9129-210 können sich die Betroffenen mit der Polizei in Verbindung setzen.

Symbolfoto: blackday/Adobe Stock