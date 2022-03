Exhibitionist in Bamberger Toilettenhäuschen: Am Sonntagabend, dem 6. März 2022, suchte ein junger Mann am Fuchspark in der Pödeldorfer Straße das Toilettenhäuschen auf. Dort traf er auf einen Exhibitionisten, der in einer Ecke an seinem Geschlechtsteil hantierte, berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in einer aktuellen Meldung.

Als der junge Mann den etwa 30-jährigen Exhibitionisten sah, verließ er zunächst die Toilette und wartete, bis die entblößte Person ebenfalls die Örtlichkeit verließ. In dem Glauben, dass die Toilette nun "frei" sei, ging der junge Mann wieder hinein, um nun endlich ungestört seine Notdurft verrichten zu können.

Exhibitionist auf öffentlicher Toilette in Bamberg

Jedoch folgte ihm der Unbekannte wenige Zeit später auf die Toilette und stellte wiederholt sein Geschlechtsteil zur Schau. Als der Geschädigte anschließend die Polizei verständigte, flüchtete der Exhibitionist in eine unbekannte Richtung.

Die Polizeiinspektion Bamberg bittet inzwischen um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, sollen sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 melden.

Vorschaubild: © sharpner/Adobe Stock (symbolbild)