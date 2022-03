Bamberg/Forchheim vor 59 Minuten

Prozess

Ex-Schwiegersohn mit Jagdmesser getötet: 54-Jährige soll Familienvater an Haustür attackiert haben

Am Montag (21. März 2022) startet in Bamberg der Gerichtsprozess gegen eine 54-Jährige, die beschuldigt wird, ihren ehemaligen Schwiegersohn mit einem Messer umgebracht zu haben. Dieser wollte an dem Tag seine Tochter besuchen.