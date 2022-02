Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick ruft die Politik auf, beim Rüstungsexport stärker darauf zu achten, dass die Waffen nicht in die Hände von Kindersoldaten gelangen. Zum Internationalen Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten, den "Red Hand Day" (12. Februar), wies Schick darauf hin, dass weltweit Schätzungen zufolge bis zu 250.000 Kinder und Jugendliche an bewaffneten Konflikten beteiligt seien, obwohl das völkerrechtlich verboten sei, so das Erzbistum Bamberg.

Besonders im Südsudan, in der Zentralafrikanischen Republik, in der Demokratischen Republik Kongo, in Somalia, Syrien und im Jemen seien Kindersoldaten im Einsatz. Auch islamistische Terrorgruppen wie Boko Haram und der Islamische Staat missbrauchten Kinder als Kämpfer oder zwingen sie sogar zu Selbstmordattentaten.

Hilfsorganisationen wiesen darauf hin, dass beim Verkauf von Rüstungsgütern nicht ausreichend kontrolliert werde, ob mit den Waffen Kinder ausgestattet werden. Hier müssten die Regierungen sensibel sein und Waffenexporte in entsprechende Länder stoppen, sagte Schick und kritisierte oft fehlende Transparenz bei den Genehmigungsverfahren von Waffenexporten.

Der Verkauf von Waffen an Krieg führende Länder sei grundsätzlich abzulehnen. Der Erzbischof betonte, dass Kindersoldaten auch schwere seelische Schäden erleiden und oft fürs ganze Leben traumatisiert sind. "Sie besuchen jahrelang keine Schule und erleben große Brutalität. Auch Mädchen würden rekrutiert und seien zusätzlich der Gefahr sexueller Gewalt ausgesetzt", heißt es in der Mitteilung.

Deshalb seien psychologische Betreuung und Ausbildungsprogramme für ehemalige Kindersoldaten sehr wichtig. Der Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten werde seit dem 12. Februar 2002 begangen. "An diesem Tag trat ein Zusatzprotokoll zur Beteiligung von Kindern in bewaffneten Konflikten in Kraft – ergänzend zur UN-Kinderrechtskonvention."

Das Papier verbiete den Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflikten und die Wehrpflicht für Minderjährige. Weltweit setzten sich zahlreiche Organisationen gegen die Rekrutierung von Kindern als Soldaten ein. Sie bemühten sich um die Entwaffnung der Kinder, die Entlassung aus dem Militärdienst und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft.

Vorschaubild: © WorldSpectrum/ Pixabay (Symbolfoto)